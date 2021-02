Zwei weiße Männer machen zusammen einen Podcast, für den sie in einem Luxushotel über dies und das plaudern, das Ganze veröffentlichen sie als Buch: Damit das in heutigen Zeiten funktioniert, muss schon einiges stimmen. Bei „Alle sind so ernst geworden“ von Martin Suter (Bild oben) und Benjamin von Stuckrad-Barre (unten) ist das der Fall. Es ist ein Gesprächsband mit viel Situationskomik, kurzweiligen Dialogen und Einblicken in das Schriftsteller-Dasein geworden.

AdUnit urban-intext1

Erst einmal handelt es sich hier um zwei Bestseller-Autoren, die schlagfertig, witzig und schlau sind. Sie sind zudem sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite das hyperaktive, selbst ernannte „Drogenwrack“ Stuckrad-Barre, auf der anderen Seite der eher gemütliche Suter. Hier einer, der von sich selbst sagt, er könne „nicht wohnen“, und deswegen in Hotels lebt, um dort mit seiner Freundin Picknicks auf dem Fußboden zu veranstalten. Und da einer, der seit 1975 in keiner „Disco“ mehr war. Der seine Freunde einlädt, um Luxus-Fisch zu kochen, welcher zuvor zweitausend Meter tief im Nordostpazifik lag.

Daraus ergeben sich herrliche Gespräche. Zum Thema Essen, hier über das etwas spezielle Schweizer Gericht „Saurer Mocken“: „Suter: Der Mocken ist das Stück Fleisch, und sauer ist es, weil es in eine Mischung aus Wein und Essig und anderen Zutaten eingelegt wird. Stuckrad-Barre: Also eigentlich Buchmesse? Suter: Du meinst zeitlich? Ja. Das kannst du bis zu einer Woche so einlegen. Oder der Manzo Brasato, um den vornehmeren italienischen Bruder des Suure Mocke zu erwähnen. Der wird auch lange eingelegt. Stuckrad-Barre: Also jetzt, muss ich sagen, jetzt verlasse ich dich gerade gedanklich.“

Weil Stuckrad-Barre auch ein guter Journalist ist, gelingt es ihm, abseitige Infos aus Suters Leben herauszufinden. Etwa, dass Suter eine Zeit in Österreich zur Fahndung ausgeschrieben war. Und weil Stuckrad-Barre auch gerne über sich selbst spricht, muss Suter es ihm nicht gleich tun, und man erfährt dennoch einiges: Zum Beispiel, warum er einmal von einem Kreuzfahrtschiff geschmissen wurde.

Leichtigkeit zurückerobern

AdUnit urban-intext2

Erst einmal reden die beiden nur über Belanglosigkeiten, aber dahinter steckt ein poetologisches Programm. Zum einen die Idee, aus den banalsten Alltagsdingen eine philosophische Einsicht herauszuschälen. Da ist es egal, ob es um Badehosen, Glitzer oder Ibiza geht. Oder um das Wort „Äähm“.

Zum anderen wollen sich die beiden eine Leichtigkeit zurückerobern. Die Unbeschwertheit verteidigen, wie Stuckrad-Barre es ausdrückt: „eine temporäre Realitätsverweigerung“, bevor man zurück ins „SM-Studio Wirklichkeit“ muss. Suter formuliert das nicht weniger wahr: „Ich finde, das Problem der meisten Leute ist nicht, dass sie nicht ernst genommen werden, sondern dass sie sich selbst so ernst nehmen. Daran scheitert die Politik und oft auch die Liebe.“ dpa