Lebendige Freundschaft seit 20 Jahren

Bergstraße. In dieser Freundschaft steckt seit über 20 Jahren viel Leben: Im November des Jahres 2000 trafen sich zum ersten Mal Vertreter der beiden Landkreise Bergstraße und Swidnica in Polen persönlich. Im Oktober 2001 unterzeichneten die Landräte Wojciech Murdzek und Norbert Hofmann die Partnerschaftsurkunden in Heppenheim. Mit der Gegenzeichnung der Urkunde im polnischen Kreisau im Jahr 2002 war die Freundschaft der beiden Landkreise offiziell besiegelt.

Nun wurde die 20-jährige Freundschaft in Heppenheim auch offiziell gefeiert. Anwesend waren dabei im Restaurant „Gossini“ der polnische Generalkonsul Jakub Wawrzyniak aus Köln sowie als Gastredner Peter Frey, der Chefredakteur des ZDF. Wawrzyniak, Frey sowie der Vize-Landrat des Kreises Schweidnitz Zygmunt Worsa trugen sich ins Goldene Buch des Kreises Bergstraße ein.

Die Partnerschaft ist geprägt von einer Vielzahl an Projekten, Aktivitäten und vor allem an Jugendbegegnungen. Und sie beschränkt sich nicht allein auf die Jugend. Ein besonders feierlicher Moment und ein großes Zeichen der Versöhnung von polnischer Seite war 2005 die gemeinsame Feier des Tages der Deutschen Einheit in Lampertheim. Der damalige Schweidnitzer Landrat Jacek Wajs sprach als Festredner, das polnische Geigen-Ensemble „Nokturn“ trat zusammen mit Musikern der Lampertheimer Musikschule auf. red