Leben mit Demenz

Wenn jemand dement ist, ist er in vielerlei Hinsicht eingeschränkt. Aber er bleibt ein Mensch.

Der erste demente Mensch, den ich kennengelernt habe, war meine Oma. Ich war etwa 15 Jahre alt und habe meine Oma tatsächlich neu kennengelernt. Denn sie hat sich verändert. Etwa ein Jahr lang hat sie bei uns gewohnt, weil sie sich nicht mehr selbst versorgen konnte. Sie hat mit der Zeit vieles vergessen. Namen, Gewohnheiten, oder wie man eine Uhr liest.

Was über Jahrzehnte für sie selbstverständlich gewesen war, war es nun nicht mehr. Aber unterhalten konnte man sich noch lange mit ihr. Für mich hat nicht alles Sinn gemacht, was sie erzählt hat. Manches habe ich nicht verstanden. Aber das war nicht so wichtig. Wichtig war für mich, dass es meine Oma war, die ich gemocht habe.

Gedanklich hat sie oft in einer anderen Welt gelebt als ich. Ich habe gelernt, dass ich zu Besuch in ihrer Welt bin, wenn ich bei ihr bin. Ein bisschen wie wenn ich auf einer Reise eine fremde Umgebung erkunde. Da muss ich auch nicht alles verstehen. Auf jeden Fall ist es ihre Welt, und ich bin zu Gast bei ihr. Ich muss ihr nichts ausreden oder erwarten, dass sie sich in meiner Welt sicher bewegt. Sie wird sich in meiner Welt nicht mehr sicher bewegen. Es ist nicht mehr ihre Welt.

Trauer und Spaß

Manchmal sind wir zusammen traurig gewesen. Gerade am Anfang, in den Momenten, in denen sie gemerkt hat, wie sich ihr Leben verändert. Oder wenn es für sie so unglaublich anstrengend war, sich auch nur ein kleines bisschen in ihrer Umgebung und in ihrem Leben zurechtzufinden. Aber manchmal haben wir auch zusammen gelacht und Spaß gehabt.

Beeindruckt hat sie mich damit, dass sie lange Zeit auch an schlechten Tagen das Vaterunser mitbeten konnte. Und die christlichen Lieder, die sie ein Leben lang in ihrem Andachtsbuch gelesen hatte. Die waren wohl tief in ihr verankert.

Ein dementer Mensch kann sich in der Regel nicht mehr selbst versorgen und ist in vielem eingeschränkt. Trotzdem hat er Würde. Das christliche Menschenbild sieht das so: Du musst nicht gesund sein, geistig rege, kommunikativ oder in unserer Leistungsgesellschaft funktionieren, um Würde zu haben.

Würde hast du, einfach weil du Mensch bist. Ein besonderer Mensch, der von Gott geachtet, geliebt und getragen ist. Unabhängig davon, was man leistet und an was man sich erinnert. Jeder Mensch hat diese Würde. Ein Leben lang. Ganz selbstverständlich auch dann, wenn er dement ist.

Froh über Unterstützung

Ich denke bis heute gern an meine Oma zurück. Nicht nur trotz ihres letzten Lebensjahres. Auch wegen dieses Jahres und dem, was wir da gemeinsam erlebt haben. Allerdings hatte ich als Jugendliche damals ja auch keine Verantwortung für sie und habe mein Leben nicht einschränken müssen, um für sie zu sorgen. Für meine Eltern war es viel anstrengender.

Ich bin froh, dass es heutzutage Unterstützungsangebote wie eine Tagespflege gibt, die nicht nur dementen Menschen helfen, sondern zugleich auch Angehörige entlasten. Damit sie wieder Energie bekommen für diese gemeinsame Wegstrecke und manchen schönen Moment zusammen wieder genießen können.

Ute Haizmann

Evangelische Pfarrerin

in Weinheim