Lasst uns wieder fröhlich sein

Lichterglanz, Glühwein und der Duft von gebrannten Mandeln: Nach knapp 24 Monaten dürfen sich die Menschen in Deutschland wieder auf „richtige“ Weihnachtsmärkte freuen. Und im Gegensatz zu 2020 können sich auch Familien ganz unbeschwert treffen.

Die Advents- und Weihnachtszeit hat zudem traditionell viele Facetten – von stimmungsvollen Festideen, Ritualen bis zu kulinarischen Genüssen – ob deftig oder süß – gibt es vieles auszuprobieren. Hier einige Tipps und Vorschläge:

Vorfreude aufs Lieblingsessen

2021 können Essenstraditionen an Heiligabend endlich wieder in einem größeren Kreis gepflegt werden. In vielen Familien muss es jedes Jahr dasselbe sein. Einer Statista-Umfrage aus dem Jahr 2020 zufolge ist bei 33 Prozent der Befragten Kartoffelsalat mit Würstchen das beliebteste Gericht, aber in der Summe ist Geflügel noch angesagter: Ente wollen 27 Prozent auf den Tisch bringen, bei 21 Prozent der Befragten gibt es Gans.

Auch mit der Weihnachtsgans kann man als Gastgeber kulinarisches Traditionsbewusstsein beweisen. Das knusprige und gut gewürzte Geflügel wird meist mit Klößen und Rotkohl serviert. „Das zum Einpinseln der Gans nötige Bier eignet sich auch zum Durstlöschen hervorragend“, so Klose.

Köstliche Weihnachtsbäckerei

Süße, selbst gemachte Leckereien dürfen in der Adventszeit nicht fehlen. Für die Weihnachtsbäckerei werden Gewürze, Schokolade, Kokosraspeln, Honig, Nüsse und vieles mehr eingekauft. Wer dabei Produkte mit dem Fairtrade-Siegel wählt, unterstützt direkt die Produzenten in den Herkunftsländern. Ziel des Fairen Handels ist es, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Kleinbauernfamilien und Angestellten auf den Plantagen in sogenannten Entwicklungsländern zu verbessern, indem er den Menschen stabile Handelsbeziehungen und Mindestpreise bietet. Deutschlandweit gibt es inzwischen über 7000 verschiedene fair gehandelte Produkte – darunter viele fürs Adventsbacken.

Unter www.fairtrade-deutschland.de/produkte finden Interessierte eine Übersicht sowie Backrezepte, beispielsweise für Espresso-Biscotti. djd/imp