Lasst den Geist wirken

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag – es ist Pfingsten! In der Zeit nach Ostern kommen viele Feiertage, zwischen Himmelfahrt und Fronleichnam liegt Pfingsten. Die große Bedeutung des Festes wird durch einen zusätzlichen Feiertag mit dem Pfingstmontag unterstrichen. Aber was feiern wir da eigentlich?

In einer Unterrichtsstunde, die ich vor kurzem an der Julius-Springer-Schule in Heidelberg hielt, haben wir zusammengetragen, was alles über diese Tage bekannt ist. Eine Schülerin meinte schließlich, dass an Pfingsten Geburtstag gefeiert wird, worauf eine andere sie gleich fragte, ob sie den selbst ein schon ein Jahr älter werden würde. Sie erklärte, dass das Pfingstfest der Geburtstag der Kirche sei, worauf ein Schüler einwarf, ob das der Tag für ihre Kirche – die Katholische – sei oder für seine – die Evangelische. In dem Moment war ich als Lehrer überrascht, wie hier Unterschiede gemacht werden.

Das Wort Pfingsten stammt aus dem Griechischen, bedeutet „der Fünfzigste“. Pfingsten wird 50 Tage nach Ostern gefeiert. Es ist ein Fest des Heiligen Geistes. Im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte heißt es: „Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.“ (Apg 2, 1-4).

Zwietracht in sozialen Medien

Das Wunder bestand darin, dass die Jünger nicht nur die Juden erreichten, deren Sprache sie gesprochen hatten, sondern mit der Erfüllung des Geistes auch andere Sprachen sprechen und verstehen konnten. So konnten alle Menschen, der Botschaft der Jünger lauschen. Und so soll sich das Christentum durch die Ansprachen der Anhänger Jesu verbreitet haben – die gesamte christliche Kirche war geboren.

In Erinnerung an dieses Wunder wird Pfingsten auch das Fest des Heiligen Geistes genannt. Den Heiligen Geist wird man sich heute schwer als herabfallende Flammen oder gar als Menschengestalt vorstellen. Paulus hat in seinen Briefen oft vom Heiligen Geist gesprochen. Im Brief an die Gemeinde in Galátien gibt er den Ratschlag, den Geist wirken zu lassen, da das zu Liebe, Freude, Friede Langmut, Freundlichkeit, Güte führen wird (vgl. Gal 5, 22). Einige Zeilen davor warnt er vor Feindschaften, Streit, Eifersucht, Spaltungen und Parteiungen, die ohne den Geist entstehen.

Bei all den Auseinandersetzungen der heutigen Zeit, wünschte ich mir, dass sich die Menschen dem Geist mehr öffnen. Und auch wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin, kommt mir unweigerlich in den Sinn, dass da der Geist noch Wirkpotenzial hat. Geben wir dem Geist Raum und lassen ihn wirken. Versuchen wir andere zu verstehen, gehen aufeinander zu, auch wenn wir nicht immer dieselben Sprachen sprechen.

So hoffen wir auf Pfingsten mit einem Auszug aus der Pfingstsequenz:

Komm herab, o Heil’ger Geist,

der die finstre Nacht zerreißt,

strahle Licht in diese Welt.

Gib dem Volk, das dir vertraut,

das auf deine Hilfe baut,

deine Gaben zum Geleit.

Markus Bender

Schuldekan im

Katholischen Dekanat

Heidelberg-Weinheim