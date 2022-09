Landrat will besseren Lärmschutz

Lampertheim/Bürstadt/Biblis. Landrat Christian Engelhardt will sich in der kommenden Woche mit Bürgermeisterin Bärbel Schader ( Bürstadt) sowie den Bürgermeistern Gottfried Störmer ( Lampertheim), Volker Scheib ( Biblis) und Rainer Bersch ( Groß-Rohrheim) treffen, um sich über die Generalsanierung der Riedbahn auszutauschen und abzustimmen. Dies teilte das Landratsamt am Freitagabend mit. „„Ich möchte die Chance nutzen, den dringend benötigten Lärmschutz an der Bestandsstrecke anpassen zu lassen. Dieser sollte im Rahmen der parlamentarischen Befassung als übergesetzliche Forderung im Zusammenhang mit der ICE-Neubaustrecke als ergänzende Maßnahme finanziert werden“, zitiert die Pressemitteilung den Landrat. Wichtig für die Region sei ein gemeinsames Vorgehen, um einen funktionierenden Schienenersatzverkehr während der Sanierung sicherzustellen und einen erweiterten Lärmschutz zu erwirken, der die Lebensqualität an der Bahnstrecke steigere, so Engelhardt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie diese Zeitung in ihrer Freitagausgabe berichtet hatte, soll die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim ab dem 15. Juli 2024 von Grund auf saniert und für fünf Monate komplett gesperrt werden. Busse sollen in dieser Zeit insgesamt 200 Nahverkehrszüge pro Tag ersetzen. Fernverkehrszüge werden umgeleitet. Innerhalb der fünf Monate will die Bahn alle technischen Anlagen erneuern und auch 20 Bahnhöfe entlang der Strecke modernisieren. Explizit genannt werden die Stationen in Lampertheim, Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim. Mit der Sanierung sollen störanfällige Anlagen ausgetauscht und dringend benötigte Kapazitäten geschaffen werden. Auch die Bahnhöfe sollen im Zuge dessen attraktiver für Reisende und barrierefrei gestaltet werden. Die Bahn kalkuliert für die Generalsanierung knapp 500 Millionen Euro. Die Riedbahn ist eine der meist befahrensten Strecken in ganz Deutschland. bjz