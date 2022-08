Kräutersegnung zu „Mariä Himmelfahrt“

Katholische Christen und Christinnen feiern am Sonntag, 14. August, eines der ältesten Marienfeste: „Mariä Aufnahme in den Himmel“ auch bekannt als „Mariä Himmelfahrt“. Besonderheit dieses Festtags, der in diesem Jahr eigentlich auf den 15. August fällt, ist die Kräuterweihe. Die ist in vielen katholischen Kirchen bereits an diesem Wochenende Teil der Gottesdienste. Gläubige erinnern sich an die Öffnung des Grabs der Gottesmutter, bei der die Apostel laut Bibel statt Marias Leichnam Blumen und Kräuter vorfanden. Daraus entstand die Tradition des Bindens so genannter Kräuterbuschen, die im Gottesdienst gesegnet und als Schutz für Familie und Heim mit nach Hause genommen werden. Die duftenden Bündel sind außerdem ein Bild für die Verbindung zwischen Schöpfung und Schöpfer. kathma

