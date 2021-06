Konfirmation – das „Ja“ zur eigenen Taufe

327 junge Menschen feiern zwischen Mai und Ende Juli in Mannheim ihre Konfirmation – was inzwischen auch wieder in Präsenzgottesdiensten möglich ist. Was mit der Taufe bereits erfolgte, bekräftigen die Jugendlichen nun mit ihrer Konfirmation, wenn sie den Segen Gottes empfangen. Die „Konfi“-Zeit, bei der es vor allem um die Erfahrung von Gemeinschaft sowie zentrale Fragen des Lebens und des Glaubens geht, begleitet Jugendliche in einer spannenden Phase ihres Lebens.

Mit der Konfirmation treten sie ins kirchliche Erwachsenenleben ein: Sie können bei Kirchenwahlen ihre Stimme abgeben, Pate werden und in kirchliche Ehrenämter gewählt werden. Der Begriff Konfirmation leitet sich ab vom lateinischen „confirmare“, was „bestätigen“, „befestigen“ bedeutet. Die Konfirmation bekräftigt das Sakrament der Taufe. Sie symbolisiert, dass der Mensch nach christlichem Glauben von Gott vollständig geliebt und angenommen wird. Als Begründer der Konfirmation gilt der elsässische reformatorische Theologe Martin Bucer. dv