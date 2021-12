Klinik an Kapazitätsgrenze

Bergstraße/Südhessen. In Südhessen spitzt sich die Corona-Lage in den Kliniken zu: Der Covid-19-Krisenstab der Stadt Darmstadt hat bereits am Mittwoch mitgeteilt, dass die Darmstädter Kliniken „überbelegt“ seien. Wie sieht es im Kreiskrankrankenhaus in Heppenheim aus?

„Der reine Blick auf die Intensivstation greift aus unserer Sicht zu kurz“, sagt Daniel Frische, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses. „Auch im Regelstationsbereich steigt die Belastung, was Kapazitäten bindet, welche dann für andere Patienten nicht zur Verfügung stehen.“ Insgesamt arbeite das Krankenhaus seit mehreren Wochen an der Kapazitätsgrenze. „Wir waren immer wieder für die Versorgung von Notfällen abgemeldet, da wir keine freien Betten hatten.“ Das liege einerseits an Corona-Patienten. „Anderseits aber auch daran, dass wir insgesamt gern noch mehr Pflegepersonal einstellen würden, um eine weitere Station zu öffnen. Bettenplätze gibt es – aber nicht das nötige Personal zur pflegerischen Versorgung dieser Plätze.“

Die Intensivbereiche seien entsprechend stark ausgelastet. „Dennoch versuchen wir alles, um aufnahmefähig zu sein und zu bleiben“, so Frische. Es gehe längst nicht mehr nur um Covid-Patienten – auch andere lebensbedrohliche Ereignisse wie Schlaganfälle oder Herzinfarkte erforderten die Aufnahme auf der Intensivstation. „Eine Erstversorgung ist in der Regel immer möglich“, so Frische. „Selbstverständlich wurden auch schon Patienten von uns in andere Kliniken verlegt, um für Entlastung zu sorgen. Umgekehrt haben wir aber auch Patienten aufgenommen aus anderen Regionen.“ Das sei wichtig, um die Belastungen lokal zu reduzieren und die Versorgung sicherzustellen.“ red