Kirchweih-Gottesdienst in St. Konrad

So manchem ist sie unter dem liebevollen Spitznamen „Himmelfahrtsrakete“ bekannt: Die katholische Kirche St. Konrad in Casterfeld ist aufgrund ihrer Ellipsenform, der auffälligen aluminiumverkleideten Fassade mit kegelförmigem Kirchturm ein ungewöhnlicher Blickfang. Erbaut in den Jahren 1963/64 bereichert sie die Stadtsilhouette. An diesem Samstag, 19. Juni, jährt sich ihr Weihetag zum 55. Mal. Die Kirche konnte nämlich erst zwei Jahre nach ihrer Fertigstellung 1966 geweiht werden. Ihr Patron ist der heilige Bischof Konrad von Konstanz. Gefeiert wird am Sonntag, 20., um 9.30 Uhr mit Gottesdienst mitgestaltet von der AcoustiCombo und den Konradstars. red

