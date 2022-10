Kennzeichen mitnehmen

München. Egal, ob man nur in den nächsten Zulassungsbezirk umzieht oder ans andere Ende der Republik: Das alte Kennzeichen darf am Auto bleiben. Diese Regelung wurde 2015 mit dem Ziel eingeführt, bürokratischen Aufwand zu verringern, informiert der TÜV Süd. Man spart als Halter durch die Mitnahme die Kosten für das Prägen neuer Schilder. „Und das sind für ein klassisches Pkw-Doppelkennzeichen zwischen 20 und 40 Euro“, sagt Jürgen Lebherz vom TÜV Süd. Das Prozedere ist einfach. Bei der Zulassungsstelle des neuen Wohnorts wird das Fahrzeug auf die neue Wohnadresse angemeldet. Es genüge, sich beim Ummelden die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) neu ausstellen zu lassen. Einziger Fallstrick: Vor dem Umzug sollte man das Auto am alten Wohnort nicht abmelden. tmn

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1