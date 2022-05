Jubiläums-Citymesse „10 vor 10“ zum 30-jährigen Bestehen

Das Mannheimer Evangelisierungsteam (MET) hat Geburtstag. Seit nunmehr 30 Jahren setzt die Gemeinschaft mit Aktionen, Filmabenden, Glaubenskursen oder Stay & Pray-Gottesdiensten Akzente, die Glaubensfreude ausstrahlen und erlebbar machen. Das wird gefeiert. Wie? Mit einer besonderen Jubiläumsmesse zum Vereinsbestehen unter Leitung von Mannheims katholischem Stadtdekan Karl Jung am morgigen Sonntag, 15. Mai, ab 9.50 Uhr in der Marktplatzkirche St. Sebastian (F1,7, Bild). Anschließend bittet das MET-Team zum Empfang mit Wegbegleitern, Foto-Show, Mitmach-Pinnwand und natürlich Begegnung. Mitglieder und Freunde des MET e.V. sind auch bereits am heutigen Samstag, 14. Mai, zum Lobpreis um 18 Uhr in der St. Nikolaus-Kirche (Waldhofstraße) eingeladen. / kathma

