Jeder und jede für sich allein?

Wahrscheinlich kennen Sie die Situation. Lange schon beschäftigt Sie ein Problem, aber Sie finden keine Lösung. Irgendwann sprechen Sie mit jemandem darüber – und schon ist eine Lösung gefunden. Gemeinsam finden wir Lösungen häufiger schneller als alleine. In der Schule mache ich diese Erfahrung besonders im Umgang mit der Technik. Meine Schüler freuen sich, wenn ich als Lehrer mit der Technik kämpfe und sie mir zeigen können, wie es funktioniert. Lernen ist eben keine Einbahnstraße, sondern ein Prozess, in dem wir voneinander und miteinander lernen.

Wir sind eingebunden in eine Gemeinschaft und haben so teil an den Erfahrungen sowohl der Älteren als auch der Jüngeren. Es ist tröstlich zu wissen, dass wir nicht jedes Mal das Rad neu erfinden müssen, sondern auf dem schon vorhandenen Wissen aufbauen können. Was für ein Leben wäre das, wenn wir alle Errungenschaften, die die Generationen vor uns erarbeitet haben, selbst entwickeln müssten?

Traditionen geben Kraft und Sicherheit, aber sie können uns auch fesseln, wenn wir an Vorstellungen festhalten, die nicht mehr zeitgemäß sind. In der Zukunft werden uns einige Herausforderungen erwarten, beispielsweise die Verknappung der fossilen Energieträger, die Veränderung des Klimas und noch andere, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Deshalb ist es wichtig, gemeinsam zu überlegen, was wir in Zukunft brauchen und was nicht.

Alle sind unverzichtbar

Es gilt, eine Balance zu finden, zwischen bewahren und verändern. Wir legen die Grundlagen für die kommenden Generationen fest. Jede Generation trägt Verantwortung für das, was sie tut oder unterlässt. Unsere Zeit auf Erden ist begrenzt, aber das heißt nicht, dass unsere Verantwortung mit unserem Tod endet. Über unseren Tod hinaus hat unser Verhalten Folgen, sei es im Umgang mit unseren Mitmenschen, sei es im Umgang mit der Natur. Durch unser Verhalten hinterlassen wir Spuren sowohl in der Natur als auch bei unseren Mitmenschen. Selbst wenn wir an den einsamsten Orten der Welt leben würden, könnten wir uns den Folgen unseres Handelns nicht entziehen.

Paulus beschreibt das im ersten Brief an die Korinther mit dem Bild des Körpers. Jedes Teil im Körper ist wichtig, auf keines davon können wir verzichten. Es ist unsinnig, die Körperteile der Wichtigkeit nach zu sortieren! Keiner von uns will ohne Fuß leben, auch wenn er nicht unbedingt lebensnotwendig ist. Deshalb brauchen wir einander. Jeder von uns sieht die Welt anders, bringt neue Perspektiven mit. Wir sehen alle nur den Ausschnitt der Welt, der geprägt ist durch unsere Erziehung, unsere Freunde und vieles mehr. Er ist dadurch nicht mehr oder weniger wert als ein anderer. Vielleicht war es niemals so wichtig wie heute, gemeinsam Lösungen zu finden, lokal und global.

Unabdingbar dafür ist, dass wir uns respektieren. Ich weiß, es ist nicht immer einfach die Meinung des anderen zu respektieren, aber daran führt kein Weg vorbei. Wir müssen uns zusammensetzen und – auch wenn es schwerfällt – den erzielten Kompromiss akzeptieren. Hier liegt der Trost des Glaubens. Trotz meiner Fehler bin ich angenommen und bin Teil von Gottes Schöpfung. In Gottes Augen bin ich – wie jeder andere auch – ein unverzichtbarer Teil dieser Gemeinschaft.

Gerold Stein

Evangelischer Pfarrer im

Schuldienst in Hemsbach