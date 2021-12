Der Kreis Bergstraße hat am Montag die Fallzahlen über den Zeitraum von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Dezember, gemeldet. Am Freitag wurden kreisweit 135 Neuinfektionen gemeldet, am Samstag 114 und am Sonntag 27. Die meisten bestätigten Neuinfektionen am Wochenende gab es in Bensheim. Hier wurden 48 Fälle bekannt. Es gab keine weiteren Todesfälle zu beklagen. Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt

...