Inzidenz bleibt hoch – Kreis ist jetzt Corona-Hotspot

Bergstraße. Die sprunghaft gestiegenen Infektionszahlen ließen es erwarten: Der Kreis Bergstraße gilt nach den Regelungen des Landes Hessen jetzt als Corona-Hotspot, weil die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Marke von 350 überschritten hat. Aktuell liegt sie bei 457,9.

Nach den Hotspot-Regelungen des Landes gilt ein Alkoholverbot an belebten Plätzen sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen. Bei Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen sowie im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich und in der Gastronomie sowie bei touristischen Übernachtungen gilt drinnen 2Gplus und draußen 2G. Konkret bedeutet das ein Alkoholverbot beispielsweise in der Bensheimer Innenstadt, in Lorsch am Kaiser-Wilhelm-Platz, in der Römerstraße, am Marktplatz, in der Bahnhofstraße ab der Einmündung Nibelungenstraße bis zur Volksbank sowie am Benediktinerplatz. Alkoholverbot gilt zudem in der Rimbacher Ortsmitte. Die Maskenpflicht gilt nach einer Allgemeinverfügung des Kreises Bergstraße in den Fußgängerzonen in Bensheim, Heppenheim und Viernheim sowie im Rhein–Neckar-Zentrum. Die neuen Beschränkungen gelten bis zum 10. Februar – können aber vorzeitig aufgehoben werden, sollte die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter der Marke von 350 liegen.

Innerhalb einer Woche, also von Freitag, 7. Januar bis Donnerstag 13. Januar – wurden nach Angaben aus dem Landratsamt insgesamt 1241 neue Corona-Infektionsfälle im Kreis registriert. Die Zahl der Infektionen mit der sogenannten Omikron-Variante liegt bei 213.

Die meisten Neuinfektionen im Berichtszeitraum des Landratsamtes gab es in Bensheim und Viernheim (jeweils 173), gefolgt von Lampertheim (123). In Heppenheim wurden 116 Neuinfektionen registriert, in Lorsch 62, in Lindenfels 57, in Zwingenberg und Einhausen jeweils 33 und in Lautertal 45.

Im Verbreitungsgebiet des „Südhessen Morgen“ wurden folgende Zahlen für den Zeitraum von 7. bis 13. Januar gemeldet (in Klammern die Zahl der Menschen, die noch infiziert sind, also die aktiven Fälle):

Lampertheim: 123 (214)

Viernheim: 173 (283)

Bürstadt: 66 (105)

Biblis: 36 (53)

Groß-Rohrheim: 11 (14)

Inzidenz: Die Inzidenz im Kreis Bergstraße lag am Freitag, 14. Januar, laut RKI bei 457,9.

Krankenhaus: Am Donnerstag, 13. Januar, befanden sich 30 Personen mit positiver PCR-Testung in stationärer Betreuung, davon zehn geimpft. Elf Personen waren in intensivmedizinischer Betreuung, davon eine geimpft. Der Altersdurchschnitt insgesamt beträgt rund 63 Jahre. Bei einer Person in intensivmedizinischer Betreuung wurde die Omikron-Variante bestätigt, bei einer Person besteht der Verdacht. Auf der Normalstation wurde ebenfalls ein Fall bestätigt.

Hospitalisierungsinzidenz in Hessen am Freitag, 14. Januar: 2,6

Belegte Intensivbetten in Hessen am Freitag, 14. Januar: 232. seg/kur