Interreligiöses Gebet zum Gedenken

Viele von uns sind jeden Tag sehr intensiv mit den Auswirkungen von Corona befasst. Am 18. April rückt das bundesweite Gedenken von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Not in den Blick. Auch in Mannheim gedenken und trauern wir. Als Zeichen des Trostes und des stärkenden Miteinanders haben Vertreter des „Forum der Religionen“ dazu ein interreligiöses Gebet formuliert, das in vielen Gotteshäusern gesprochen wird. Gebetet von Geistlichen der Juden, der Christen, der Muslime und der Aleviten ist es als Video ab Sonntag, 18. April, 9 Uhr, unter anderem unter www.ditib-ma.de abrufbar. dv/schu

AdUnit urban-intext1