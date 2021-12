In Neu- und Umbauten im Ried fließt auch künftig viel Geld

Bergstraße. Der Kreis investiert weiter in die Bildungslandschaft: Fast 200 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in die Erneuerung und Modernisierung der Schulen fließen. Insgesamt ein Dutzend Standorte profitieren von dem umfassenden Sanierungs- und Investitionsprogramm, mit dem Landrat Christian Engelhardt das schulische Qualitätsniveau festigen und noch steigern will. Im hessischen Vergleich soll der Landkreis weiterhin eine Spitzenposition einnehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu den bislang 507 Millionen Euro, die der Kreis als Schulträger seit 2000 zum Ausbau des Bildungsangebots bewegt hat, sollen bis 2025 weitere 190 Millionen Euro dazu kommen sowie zusätzlich mehr als 76 Millionen Euro in den darauf folgenden Jahren.

Allein für Sanierungen im Bestand sind jedes Jahr rund zehn Millionen Euro reserviert. Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft wurde jetzt im Heppenheimer Landratsamt in seinen Grundzügen vorgestellt.

Mit der Weiterführung des Modernisierungsprogramms soll dauerhaft eine zeitgemäße Pädagogik auf der Grundlage einer bedarfsorientierten Infrastruktur ermöglicht werden, sagte Engelhardt, der auf steigende Schülerzahlen und neue Ansprüche an Ausstattung und Lernumfeld verweist. Die dreistelligen Millionenbeträge sieht er als langfristig sinnvoll angelegtes Geld für die gesamte Region: „Das vielfältige schulische Angebot ist einer unserer wichtigen Standortfaktoren.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Allein im kommenden Jahr sollen laut Wirtschaftsplan knapp 100 Millionen Euro fließen. Gemeinsam mit dem technischen Leiter Johannes Kühn, dem kaufmännischen Betriebsleiter Andreas Kaldschmidt sowie Stefan Lienert (Controlling) erläuterte Engelhardt, wo das Geld zum Einsatz kommen soll. Für die Grund-, Haupt- und Realschulen im Kreis stehen insgesamt rund 150 Millionen Euro zur Verfügung.

Eines der größten Projekte ist die Sanierung der Schillerschule in Bürstadt. Wegen steigender Schülerzahlen ist ein Ersatzneubau geplant. Rund 42 Millionen Euro fließen in den sechszügigen Ausbau. Die einzelnen Klassenstufen werden in Clustern in einer Wohn- und Lerngemeinschaft zusammengefasst, der komplette Campus erhält ein neues Gesicht. Erster Schritt ist der Abriss des Ostbaus. Der Westtrakt bleibt als Interimslösung bis zur Fertigstellung des Neubaus erhalten, mit dem in den nächsten drei bis vier Jahren gerechnet wird.

Biedensand-Campus geplant

In Lampertheim laufen derzeit gleich mehrere Schulentwicklungsmaßnahmen. Knapp 60 Millionen Euro sind für Modernisierungsmaßnahmen am Lessing-Gymnasium und an der Alfred-Delp-Schule reserviert, um ein modernes und zeitgemäßes Lernen auf dem Biedensand-Campus zu entwickeln, so Christian Engelhardt.

Der Landrat rechnet mit einer Bauzeit von etwa zehn Jahren, auch wenn sich diese aufgrund zahlreicher Umstände nicht genau vorhersagen ließe. Die Modernisierung rangiert hier vor einer bloßen Sanierung des Altbestands. Bezüglich des Gesamtvolumens findet hier das größte Schulbauprojekt im Landkreis statt. Beide Schulen wurden im Investitionsplan weit nach vorne gezogen, da die Schülerzahlen – besonders beim LGL – ein schnelles Handeln erforderlich gemacht haben, heißt es aus dem Eigenbetrieb.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Zukunft der Lampertheimer Schillerschule wird derzeit noch in den politischen Gremien diskutiert. Durch die Debatte um einen Eigentumstausch zwischen Stadt und Kreis, der den Weg für eine Erweiterung der Schillerschule frei machen soll, habe sich das Projekt bislang verzögert, so Engelhardt, der den lokalen Prozess nicht näher kommentieren wollte. Weil es vor Ort für einen Erweiterungsbau recht eng ist, steht der Abriss des benachbarten Parkhauses zur Diskussion, das der Stadt und der Volksbank Darmstadt Südhessen gehört.

Konkreter sieht es in Biblis aus, wo die Schule in den Weschnitzauen für 15 Millionen Euro einen Ersatzneubau auf dem Gelände am Standort Freiherr-vom-Stein-Straße erhält.

Für die Lindenhofschule in Groß-Rohrheim hätte es eigentlich bereits 2019 mit der Sanierung und Erweiterung losgehen können. Die Planung war damals bereits fortgeschritten. Nach Verzögerungen konnte die Maßnahme Ende letzten Jahres starten. Dafür stehen 12 Millionen Euro bereit.