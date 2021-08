In Mannheim Weltkirche entdecken

Mannheim ist multinational. Daher werden in der Quadratestadt regelmäßig zahlreiche Gottesdienste für Christen anderer Herkunftsländer angeboten. Im katholischen Glauben verbunden finden sich in den Feiern der sogenannten Muttersprachlichen Katholischen Missionen immer auch landes- wie kulturkreis-typische Einflüsse wieder. So entsteht Nähe trotz Distanz zur Heimat. Mitfeiern lohnt sich, denn in Mannheim können Interessierte aus einer Fülle an Sprachen und Angeboten der Missionsgemeinden wählen: Von Messen in englischer Sprache bis hin zu vietnamesischen Feiern reicht die spirituelle wie kulturelle Vielfalt. Wann genau diese Gottesdienste stattfinden, ist unter anderem unter www.kathma.de abrufbar. An diesem Samstag, 21. August, lädt die Polnische Gemeinde um 18 Uhr sowie am Sonntag, 22. August, um 9 und 13.30 Uhr in St. Bonifatius (Neckarstadt) ein. Die Heilige Messe der Kroatischen Gemeinde mitzuerleben, ist diesen Samstag um 18 Uhr und und am Sonntag um 13 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche (Oststadt) möglich. Die Ukrainische Katholische Missionsgemeinde versammelt sich am Sonntag um 12 Uhr in St. Peter (Schwetzingerstadt) zur Eucharistiefeier. red (Bild: pixabay.com/Norbert Staudt)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1