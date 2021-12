Impfstoff fehlt

Bergstraße. Auch im Kreis Bergstraße stellen die gekürzten Liefermengen des Impfstoffs von Biontech die Haus- und Fachärzte vor große Probleme, weil Impftermine verlegt oder abgesagt werden müssen. Dies bestätigt auch die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) auf Anfrage dieser Redaktion.

Vor diesem Hintergrund spricht sich die KVH dagegen aus, dass nun auch Zahnärzte, Apotheken und Tierärzte impfen sollen. „Momentan sind ja nicht die fehlenden Kapazitäten der Praxen das Problem, sondern der fehlende Impfstoff. Wir sollten daher zunächst einmal die Kapazitäten der Haus- und Facharztpraxen vollständig nutzen, bevor wir über zusätzlich Angebote nachdenken“, erklärt der stellvertretende Pressesprecher Alexander Kowalski.

Nicht unkommentiert lassen will die KVH die scharfe Kritik des Bergsträßer Landrats Christian Engelhardt. Er hatte deren Forderungen, die Impfzentren früher zu schließen und die Impfaktion den niedergelassenen Ärzten zu überlassen, angeprangert, weil entgegen der Ankündigungen der KVH die Praxen von der aktuellen Nachfrage nach Impfungen überlastet seien. „Die Impfzentren waren zu keinem Zeitpunkt in der Lage, impfkritische Menschen oder gar Impfgegner anzusprechen und von einer Impfung zu überzeugen. Vielmehr hatten wir die Diskussionen mit diesen Menschen von Beginn an in den Praxen der Niedergelassenen“, führt Kowalski aus.

Die Kassenärztliche Vereinigung habe eine Zusage für 250 000 Impfungen pro Woche gegeben. „Hätte es das Biontech-Desaster des Herrn Spahn nicht gegeben, hätten wir diese Zusage auch bereits letzte Woche erfüllt. Insofern stehen wir nach wie vor zu unserer Zusage“, so der KVH-Sprecher. red/jün/ü

