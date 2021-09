Immer dem Fußabdruck nach

Lampertheim. Gerade eben waren sie noch kleine Kindergartenkinder, jetzt sind sie große Schulkinder, die alleine zur Schule laufen sollen. Das Loslassen des eigenen Kindes ist für viele Eltern schwer. Dennoch sollten sie gemeinsam mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter diesen Schritt zu mehr Eigenständigkeit gehen, empfehlen Experten.

„Die Kinder bewegen sich an der frischen Luft, knüpfen neue Kontakte und festigen Freundschaften“, zählt Christina Paz, Rektorin der Lampertheimer Goetheschule, nur einige Vorteile auf. „Außerdem fördert es die Eigenständigkeit der Schüler, wenn sie den Schulweg selbstständig antreten“, sagt ihre Kollegin Annette Wunder-Schönung von der Schillerschule. Die Bewegung an der frischen Luft unterstütze auch die Konzentration im folgenden Unterricht.

Dabei hilft es, den Schulweg mit dem Erstklässler in den Ferien einige Male zusammen zu laufen und auf besondere Gefahrenstellen hinzuweisen. Dabei hilft aber auch die Broschüre „Sicherer Schulweg“, die in Zusammenarbeit von Stadt und Lampertheimer Grundschulen entstand.

Engagierte Eltern

„Unsere Eltern haben bei der Broschüre fleißig mitgearbeitet“, erzählt Annette Wunder-Schönung. An der Goetheschule zeigten die Eltern auch ein großes Engagement bei der Mitarbeit an der Broschüre. Gefahrenstellen wurden herausgearbeitet und sind jetzt in dem Heftchen markiert. Auf den Elternabenden der Erstklässler haben die Lehrer die Schulweg-Broschüren bereits verteilt.

Zwar werben die meisten Schulen dafür, dass Kinder den Schulweg zu Fuß oder später mit dem Rad bewältigen, dennoch werden einige Schüler auch von den Eltern mit dem Auto gebracht. „Wenn die Kinder in der Domgasse rausgelassen werden, kann das auch Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer bergen“, sagt die Rektorin der Schillerschule.

Dass ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Elterntaxis zum Problem werden kann, hat auch die Goetheschule erfahren. Mittlerweile gibt es eine Hol- und Bringzone am Alfred-Delp-Platz. Hier müssen drei Parkplätze zwischen 7 und 8 und 12 bis 14 Uhr für Eltern freigehalten werden. Die Parkplätze sind Teil der Aktion „Sicherer Schulweg“. „Seitdem hat sich die Situation entspannt“, so Christina Paz. „Wir müssen aber immer noch Eltern ansprechen“, erzählt die Schulleiterin, die dabei gut mit Stadt und Polizei zusammenarbeitet.

Verkehrserziehung steht bei den Grundschulen ab der 1. Klasse immer wieder auf dem Lehrplan. Die Erstklässler starten meist mit dem Thema „Mein Schulweg“ und intensivieren die Verkehrserziehung mit der Fahrradprüfung. Am Anfang helfen Fußabdrücke vor den Schulen, den richtigen Weg zu finden, bunte Holzfiguren weisen auf markante Stellen hin. So können die Kinder dann morgens gut vorbereitet ihren Schulweg antreten. to