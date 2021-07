Ich glaub, ich träume!

Stellen Sie sich vor, Sie werden von einem Reporter oder einer Reporterin auf der Straße angesprochen. Sie sollen ein Statement abgeben zur Frage, wie denn Ihre Vision von Kirche von Morgen aussieht? Wenn es für Sie überhaupt (noch) eine Kirche von Morgen gibt. Von was für einer Vision von Kirche träumen Sie?

Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Dennoch habe ich Menschen gefunden, die mir ihre Vision von Kirche geschrieben haben und mit denen ich ins Gespräch gekommen bin.

Und wenn ich diese Gedanken so lese, habe und spüre ich Hoffnung für unsere Kirche, die heilige Geistkraft und den gemeinsam gelebten Glauben. In dieser Version habe ich Lust, mich zu verwirklichen und sie mitzugestalten. Es ist nicht alles aussichtslos.

Die Visionen und Träume habe ich gesammelt und möchte sie Ihnen hier zum Lesen zur Verfügung stellen. Und vielleicht kommen Ihnen auch ganz eigene Träume, die sie dann ergänzen können.

Ich träume von einer Kirche, in der ALLE Menschen willkommen sind, in der Menschen sich gegenseitig annehmen, stärken und aufrichten und so Gottes bedingungslose Liebe erfahrbar wird.

Ich träume von einer Kirche des Verstehens und Mitfühlens, des Mitdenkens, des Mitfreuens und Mitleidens.

Herzlich und authentisch

Ich träume von einer Kirche, die Raum zum Leben schafft, in der nicht Titel, Ämter, Weihen zählen, sondern Menschen ermutigt werden, das vom Evangelium zu leben, was sie verstanden haben und sie erfüllt.

Ich habe einen Traum, dass es uns gelingt, offen zu sein für andere, herzlich und authentisch!

Ich träume von einer Kirche, die mutig „neue“ Wege geht, die auch mal „Altes“ zurücklassen kann, die nicht nur an Traditionen festhält, sondern kreativ, mit Tatkraft, das Evangelium mit allen Sinnen lebt und verkündet.

Ich habe einen Traum, dass eines Tages das Handeln wichtiger ist als die Worte, dass wir über das Evangelium nicht nur sprechen, sondern dass es erleb- und erfahrbar ist in der Art und Weise, wie wir Kirche mit Leben füllen.

Ich träume von einer Kirche, die da ist, mitgeht, Sinn sucht, Fragen aushält, das Leben feiert.

Ich träume von einer Kirche, die fragt, wie lebst du, was beschäftigt dich, was brauchst du, nicht um zu kontrollieren, sondern aus aufrichtigem Interesse, um besser da zu sein.

Fest im Glauben auf Gott

Ich träume von authentischen Menschen, die andere begeistern und dabei das Feuer heiliger Geistkraft zum Leuchten bringen, dessen Frucht Liebe, Gerechtigkeit und Gemeinschaft ist.

Hoffentlich sind diese Träume nicht nur Schäume! Damit sie das nicht werden, brauchen wir engagierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Menschen, Einrichtungen, Kitas oder Gruppierungen, die an diesen Visionen vor Ort bauen oder ihre eigenen Visionen entwickeln, mutig und fest im Glauben auf Gott. Bleiben wir dran, für unsere Kirche, damit sie eine Zukunft hat!

Eva-Maria Ertl,

Praktische Theologin ( B.A.)

Gemeindereferentin Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin