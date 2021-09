Ich bekenne mich

An diesem Sonntag ist Bundestagswahl. Vor der letzten Bundestagswahl sagte der Historiker Paul Nolte: „Es gibt eine nachlassende Bereitschaft, sich zu bekennen. Es ist peinlicher geworden, über das eigene politische Bekenntnis zu sprechen. Da würde ich mir tatsächlich etwas mehr Offenheit und politische Bekenntniskultur auch von den Deutschen wünschen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieser Begriff geht mir seitdem nach: Bekenntniskultur. Ich hatte diesen Begriff vorher noch nicht gehört. Was könnte das sein? Das Wort Bekenntnis ist vielschichtig, gerade im Bereich der Kirche. Beim Eingestehen unserer Fehler sprechen wir von Schuldbekenntnis. Bekenntnis kann aber auch ein gemeinsamer Text sein, der von vielen auswendig gesprochen wird. Und Bekenntnis kann die sehr persönlich verantwortete Meinung eines Einzelnen in der Öffentlichkeit sein.

Doch halt: Meinung – das Wort trifft es nicht ganz. Meinungen habe ich viele, ohne dass es zum Bekenntnis wird. „Ich esse gerne Nudeln, aber Rahmspinat mag ich eher nicht.“ Das geht kaum als Bekenntnis durch. Bei Bekenntnis schwingt eine existenzielle Tiefe mit, es geht um den Kern meiner Identität, um meine Werte und die Frage, wie ich mich und die Welt wahrnehme, verstehe und bewerte. Bekenntnisse sind keine Alltagsaussagen, kein Thema für leichte Unterhaltung und gemütliche Plauderei. Bekenntnisse erfordern eine gewisse Ernsthaftigkeit, sie wollen ernst genommen werden.

Meinungsvielfalt gehört dazu

Bekenntnisse sind etwas Besonderes. In besonderen Situationen ragen sie heraus und setzen ein Zeichen. Mit meinem Bekenntnis beziehe ich Stellung – auch dann, wenn es nicht einfach wird. „Ich stehe dazu“, zu dieser Person, zu diesem Verein, zu dieser Partei, zu dieser Weltanschauung. Ich setze mich in Beziehung zu etwas, zu jemandem, und mache das öffentlich bekannt. Das macht keiner für mich, das mache ich selbst. Deswegen ist es auch gut und richtig, dass unser Bekenntnis in der Ich-Form gesprochen wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In den evangelischen Gottesdiensten war es lange nicht üblich, jeden Sonntag ein Bekenntnis zu sprechen oder zu singen. Das Apostolische Glaubensbekenntnis ist eigentlich Teil der Abendmahlliturgie, die nicht jeden Sonntag gefeiert wird. Durch Anpassung an nationalsozialistische Ideologie während des Dritten Reichs verlor die Kirche jedoch aus den Augen, was ihr eigentliches Bekenntnis ist. Daher fing man nach 1945 an, sich jeden Sonntag hinzustellen und öffentlich das zu bekennen, was man im Regime der Nationalsozialisten verraten hatte. Daran hat die evangelische Kirche bis heute festgehalten.

Auch wenn die evangelische Bekenntnisgemeinschaft durch gemeinsame Worte und ein gemeinsames Grundvertrauen zusammengehalten wird, ist und war sie schon immer mehrstimmig. Eigenständige und einzeln hörbare Stimmen streiten miteinander und widersprechen sich. Aber sie hören einander auch immer wieder in Liebe und Respekt zu. Meinungsvielfalt und Bekenntnisgemeinschaft gehören zusammen. Beides gehört zu einer Bekenntniskultur.

So wünsche ich mir auch unsere Demokratie: Dass wir in einer Pluralität der Bekenntnisse miteinander streiten. Und dass wir uns gegenseitig mit Respekt zuhören, um den besten Weg für unser Land zu finden.

Joachim Vette

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Pfarrer beim Ökumenischen

Bildungszentrum Sanctclara

in Mannheim