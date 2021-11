Höchste Inzidenz in ganz Hessen

Bergstraße. Mit einem Wert von 324 hat das Robert-Koch-Institut für den Kreis Bergstraße am Freitag die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Hessen gemeldet. Insgesamt sind laut Landratsamt im Zeitraum vom 12. bis 18 November im Kreis Bergstraße 882 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden (Detaillierte Zahlen siehe Meldung rechts oben). Betroffen waren im Kreisgebiet 39 Schulen, 21 Kindertagesstätten, vier Pflegeeinrichtungen und vier Gemeinschaftsunterkünfte.

Für den Freitag meldete der Kreis 1338 aktive Fälle. Seit Beginn der Pandemie sind 15 404 an Covid-19 erkrankte Bergsträßer Bürger registriert worden. Im Kreis Bergstraße gab es in der vergangenen Woche einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronainfektion. Wie das Landratsamt in seiner wöchentlichen Übersicht zur Pandemie mitteilt, handelt es sich um eine ungeimpfte Person im Alter von 94 Jahren. Aus welcher Kommune Verstorbene stammen, darüber informiert der Kreis mit Hinweis auf den Datenschutz nicht mehr. In den Bergsträßer Krankenhäusern liegen nach Angaben aus dem Landratsamt derzeit 21 Patienten mit einer bestätigten Covid-19-Infektion. Hinzu kommen drei Verdachtsfälle. Aktuell befinden sich laut Landratsamt 29 Bergsträßer Bürger wegen Corona in stationärer Behandlung, davon sind zehn Personen in intensivmedizinischer Betreuung. Von diesen zehn Personen sind zwei geimpft – eine Person jedoch mit bekannter Immunschwäche.

Hessenweit waren auf den Intensivstationen nach Angaben des Sozialministeriums 234 Betten mit Covid-19-Patienten belegt, wobei bei zehn von ihnen zunächst der Verdacht auf die Erkrankung vorlag (Stand Donnerstag 11 Uhr). Am Vortag waren 246 Betten belegt.

Die Hospitalisierungsinzidenz in Hessen betrug am Freitag 4,81 nach 4,8 am Vortag. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 3,78 gelegen. Die Intensivbetten-Belegung und die Hospitalisierungsinzidenz sind wichtige Indikatoren zur Beurteilung der Corona-Lage.

Bund und Länder hatten am Donnerstag ein Drei-Stufen-System als Gradmesser für Corona-Maßnahmen festgelegt. Bei Überschreiten eines Schwellenwertes von 3 soll es demnach Zugangsregeln für Geimpfte und Genesene (2G) geben. Ab einem Wert von über 6 können die Länder in bestimmten Einrichtungen auch für Geimpfte und Genesene Testnachweise verlangen (2G plus). Wird ein Schwellenwert von 9 überschritten, sind weitergehende Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, Einschränkungen oder Verbote von Veranstaltungen möglich. Wann die neue Corona-Verordnung in Hessen in Kraft tritt, stand zuletzt noch nicht fest. kel/lhe