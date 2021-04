Halt in kraftzehrenden Zeiten

Sich begleitet wissen durch „dick und dünn“, bejaht sein ohne Voraussetzungen erfüllen zu müssen. In den aktuellen anstrengenden Zeiten ist Stärkung wichtig, für viele ist ihr Glaube eine Kraftquelle. Die Taufe ist das sichtbare Zeichen dafür, dass Gott einen Menschen liebt. Das trägt durch die Zeit, und es tut gut, sich von Zeit zu Zeit daran zu erinnern. Das geht zu Hause, mit dem eigenen Tauf- oder auch dem Konfirmationsspruch. Die Sprüche formulieren eine Zusage Gottes. Die „damals“ zugedachten Wünsche mit dem Heute zu verbinden, kann die Gedanken weiten – was bedeutet der Spruch in der kürzeren oder längeren Rückschau? Ein Nachlesen und Nachdenken kann bereichern über den Tag hinaus. dv

