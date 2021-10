Grüne neigen zur Ampel - die FDP eher zu Jamaika

Bergstraße. Es wird kräftig sondiert in Berlin. Mal gibt es Lob von den Grünen für die SPD, während die FDP eine Einigung mit der CDU für leichter hält. Alles ist derzeit noch denkbar, festgelegt hat sich keiner. Wir haben wichtigen Politiker von Grünen und FDP an der Bergstraße nach ihren Präferenzen gefragt.

Holger Habich, FDP, Bürgermeister in Zwingenberg: Ob Ampel oder Jamaika: Das Problem ist eigentlich, dass FDP und Grüne nicht zusammen passen, weil die FDP im Zweifel auf die Freiheit des Individuums setzt, während die Grünen glauben, dass das Kollektiv (der Staat) es besser weiß. In beiden Varianten geht aber leider an dieser Paarung kein Weg vorbei. Grundsätzlich wäre ich eher ein Fan von Schwarz-Gelb, weil es hier die größten inhaltlichen Schnittmengen gibt. Das entspricht aber offenkundig nicht dem Wählerwillen: Olaf Scholz und die SPD haben die Wahl gewonnen und sollten deshalb auch in Verantwortung kommen. Ich bin vorsichtig zuversichtlich, dass unter seiner Kanzlerschaft auch ein rot-grün-gelbes Bündnis funktionieren kann.

Christopher Hörst, FDP, Vorsitzender der Kreistagsfraktion: Wenn Parteien zu lang an der Macht sind, verlernen sie auf die Menschen, insbesondere auf mögliche neue Regierungspartner aufrichtig zuzugehen. Soll aber eine neue Regierung gebildet werden, zudem wie vom Wahlvolk gewünscht dringend notwendige Reformen angegangen werden, ist ein „Weiter so“ keine Option. Ich begrüße sehr, dass FDP und Grüne nun Vertrauen auf- und ausbauen, um gemeinsam Leitlinien für künftiges Regierungshandeln aufzustellen. Es kommt nun darauf an, welche der beiden, zuletzt 12 Jahre miteinander regierenden Parteien CDU und SPD willens sind, abseits ideologischer Grabenkämpfe neue Wege zu gehen. Sorge macht mir dabei einerseits, dass CDU und CSU derzeit ein desolates, gestaltungsunwilliges Bild abgeben und andererseits, dass bei der SPD nicht bekannt ist, welche Kräfte am Ende Regierungshandeln maßgeblich beeinflussen. Letztlich stehen 26,3 Prozent Reformwillige bei FDP und Grünen, jenen 25,7 Prozent bei SPD und 24,1 Prozent bei CDU/CSU gegenüber. Wer eine wirkliche Reformregierung bilden will, müssen SPD und CDU/CSU schnell beantworten (können). Althergebrachtes Koalitionslagerdenken bringt uns seit dieser Wahl nicht weiter. Es gibt zu viel zu tun.

Till Mansmann, FDP, Bundestagsabgeordneter: CDU und SPD sind intern organisatorisch wie auch thematisch in einer völlig desorientierten Lage. Daher ist es gut, dass FDP und Grüne – bei allen inhaltlichen Unterschieden – professionell das Management der Regierungsbildung übernommen haben. Rechnerisch sind „Ampel“ und „Jamaika“ die einzigen realistischen Optionen für eine Regierung, die auf kein reines „Weiter so“ setzt. Inhaltlich läge mir eine Jamaika-Koalition mehr, aber die Zuwächse der SPD und der damit verbundene knappe, aber scheinbar höhere Wahlerfolg des SPD-Kandidaten Scholz dürften eher die Stimmung im Wahlvolk für die „Ampel“ widerspiegeln. Ich vertraue nun dem Verhandlungsgeschick von den Spitzen von FDP und Grünen. Christian Lindner wie auch Bettina Stark-Watzinger und Nicola Beer, um insbesondere die hessischen Mitglieder der FDP-Delegation zu nennen. Sie alle haben in den letzten vier Jahren hoch qualifizierte Arbeit geleistet, und auch die Mitglieder der Fraktion der Grünen im Deutschen Bundestag haben mich in der letzten Legislaturperiode mit ihrer professionellen Arbeit davon überzeugt, dass mit ihnen effektive Regierungsarbeit möglich ist, wenn man sich auf gemeinsame Ziele und geeignete Wege dorthin einigen kann.

Moritz Müller, Grüne, Sprecher Grüne Jugend Bergstraße: Ich präferiere eine Ampel-Koalition, weil ich in ihr das Bündnis der Wahlgewinner erkenne. SPD, Grüne und FDP haben ihre Ergebnisse verbessern können, während die CDU mit hohen Verlusten deutlich abgestraft wurde. Das liegt insbesondere an der Frage um die Personalie des möglichen Bundeskanzlers. Inhaltlich haben beide Bündnisse ihre Vor- und Nachteile. Die Einigung mit der FDP scheint zwar auf den ersten Blick komplizierter, aber auch die inhaltliche Nähe zur SPD ist kein Garant für eine problemlose Zusammenarbeit. Im Fokus muss jetzt der gemeinsame Antrieb stehen, ein neues, modernes Bündnis für Deutschland zu bauen – mit einem großen Schwerpunkt auf Klimaschutz!

Vanessa Vogel, Grüne, Grüne, Vorsitzende der Kreistagsfraktion: Obwohl ich beiden Bündnissen etwas abgewinnen kann, würde mir persönlich ein Ampel-Bündnis besser gefallen, weil ich mir davon ein schnelleres Umdenken in Bereichen wie Klimaschutz und Digitalisierung und insgesamt eine modernere Politik verspreche. Bei der Frage, ob das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesetzt werden soll, sind sich Grüne, SPD und FDP beispielsweise schon einig; in den Programmen der drei Parteien finden sich viele weitere Ziele, die schon lange auf der Agenda stehen und jetzt endlich rasch umgesetzt werden können.

Matthias Schimpf, Grüne, Vorsitzender der Kreistagsfraktion: Mir ist wichtig, dass eine stabile Regierung gebildet wird, die tatsächlich die Probleme anpackt und nicht vertagt, insoweit stehen beide Parteien der ehemaligen „großen Koalition“ jeweils für sich nicht unbedingt für Erneuerung. Folgerichtig wäre aber ein Bündnis der drei Wahlgewinner, also SPD, Grüne und FDP, auch weil derzeit unklar ist, wer in der Union zukünftig die Richtung vorgibt und wohin die Union sich entwickelt. Inhaltlich liegen bei beiden Bündnissen Grüne und FDP bei einigen Themen weit auseinander, insoweit wird insgesamt abzuwägen sein nach den Sondierungen, mit welchen Partnern insgesamt ein inhaltliches Gesamtpaket vereinbart werden kann, dass die Themen Klimaschutz, moderne und offene Gesellschaft, aber auch finanzpolitische Solidität beinhaltet und die Menschen mitnimmt. Ich sehe da derzeit eine Ampel vorne, wenngleich ich Jamaika nicht abschreiben würde und mir auch dies vorstellen könnte. red