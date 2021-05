Gottesdienst zur Ausstellung – digital live dabei

Noch bis zum 16. Mai sind in der Johanniskirche Aquarelle ausgestellt: Mit dem Titel „FederLeicht“ sind dort Werke zu sehen von Brigitte Janke, die einst mit ihrem Ehemann und Pfarrer Bernd Janke in den Stadtteil Lindenhof kam und sich jahrelang an der Johanniskirche engagierte. Ihre Bilder geben Einblicke in die ihr eigene Sicht auf das Leben. Die Offene Kirche ist samstags von 15 bis 17 Uhr zugänglich, am Sonntag, 9. Mai, von 15 bis 17, montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr und dann am Sonntag, 16. Mai, von 10 bis 12 Uhr. An diesem Samstag, 8. Mai, findet zudem um 18 Uhr ein Livestream-Gottesdienst statt, den Pfarrerin Susanne Komorowski gemeinsam mit einem Frauensextett unter Leitung von Kantorin Claudia Seitz gestaltet. Übertragen wird er online hier: johannis.ekma.de/aktuelle_gottesdienste. Die Finissage mit Musik findet am 16. Mai um 10 Uhr als Präsenzgottesdienst statt, den bis zu 50 Personen besuchen können. Die Offene Kirche besuchen derzeit täglich etwa 20 Menschen. red

AdUnit urban-intext1