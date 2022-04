Gottesdienst zum Tag der Arbeit

Unter dem Motto „Zukunft gestalten“ laden am 1. Mai um 9 Uhr Arbeitnehmerseelsorge Rhein-Neckar, Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und evangelischer Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA) zu einem Ökumenischen Gottesdienst in der St. Sebastian-Kirche (F1,7) ein. Gestalten werden die Feier am Tag der Arbeit der katholische Pfarrer Karl-Heinz Westermann als Vorsitzender des Vereins „arbeit für alle“ und sein evangelisches Pendant Maximilian Heßlein, Wirtschafts- und Sozialpfarrer für den KDA Mannheim. KAB und KDA laden ab 11 Uhr zum Aktionsstand auf dem Marktplatz. red (Bild: kathma)

