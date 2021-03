  Gottesdienst per Chat: Durch die Wüste

Gottesdienst via Messenger, mit Textnachrichten, Links zu Filmen oder Musik und einer virtuellen Gemeinde? Genau das steckt hinter dem Format „e-NeXt“, das am Sonntag, 7. März, um 18 Uhr per Messenger-Dienst Threema stattfindet. Daniel Kunz, Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Maria Magdalena, bietet diese Form des Gottesdiensts bereits seit März 2020 immer wieder an und stellt die Feier diesmal unter das Motto: „In 40 Tagen durch die Wüste“. In Beziehung setzt Kunz die Frage, was für das Volk Israel und für Jesus Wüste war, zur aktuellen Wüstenzeit unter Pandemie-Bedingungen, die schon deutlich mehr als 40 Tage dauert. Beides mag ähnliche Fragen und Gedanken aufgeworfen haben. Diese können Mitfeiernde in den Austauschrunden aktiv mitteilen. „Aber auch stilles mitfeiern und mitlesen ist in Ordnung“, betont Kunz. Für beides ist allerdings eine Anmeldung per E-Mail nötig: daniel.kunz@ssemma.de. Weitere Infos gibt es unter next.kathma.de. red