Gottesdienst mit Künstler Mehrdad Zaeri

Das Leben, so Mehrdad Zaeri, sei eine Abfolge von Abschied und Neubeginn. Diese Erfahrung teile er vor allem mit denen, die ihre Heimat verlassen mussten, um woanders neu anzufangen. Durch seine Zeichnungen zieht sich eine poetische Melancholie. Davon sprechen auch die Murals, die Zaeri gemeinsam mit Christina Laube in Mannheim und anderen Städten als überdimensionale Wegbegleiter an Hauswände bringt. Diese nachdrücklichen Werke erzählen Geschichten. Und immer kommen er und seine Frau, während sie an den Murals arbeiten, ins Gespräch mit Passanten. So entstehen neue Geschichten. Einige dieser großformatigen Zeichnungen sind noch bis zum 14. November in der Ausstellung „By the Way“ in der Citykirche Konkordien zu sehen. An diesem Sonntag, 7. November, um 11 Uhr gibt es dort einen Gottesdienst mit Künstler Zaeri und Pfarrer Peter Annweiler. Themagebend ist das Werk „heimwärts“, das als 35 Meter langes Mural in Rosenheim in Bahnhofsnähe verwirklicht wurde. Für den Gottesdienst ist eine Anmeldung erforderlich unter www.citykirche-konkordien.de. red

