Gottesdienst in lauschiger Umgebung

Draußen und im Schatten – die Schönaugemeinde lädt am Sonntag, 21. August, um 10 Uhr zu einem Sommer-Gottesdienst im Kirchgarten an der Emmauskirche ein. Dabei bietet das Gemeindeteam mit Pfarrer Theo Dünkel (Bild) ein Kirchkaffee in umgekehrter Reihenfolge. Meist kommt man ja im Anschluss an den Gottesdienst zusammen, um bei Keks und Kaffee noch ein Weilchen beisammen zu sein. Beim Sommer-Gottesdienst an der Emmauskirche ist es andersrum: Dort gibt es Kaffee und kühlende Getränke bereits zur Begrüßung. Bei Liedbegleitung auf der Gitarre geht es dann auch inhaltlich ums Gärtnern. Pfarrer Dünkel: „Wir säen gute Worte und gute Taten, wir bemühen uns Woche für Woche. Ob wir mit unseren Bemühungen auf fruchtbaren Boden treffen, liegt nicht in unserer Macht.“ dv

