Gottesdienst in der Kirche, im Stream und auf Bibel-TV

Heimat – das ist ein Grundgefühl und gehört zu den „tiefen Bildern, die jeder Mensch in sich trägt“, wie der Psychotherapeut CG. Jung es ausdrückt. Zu den Facetten von Heimat gehört für Christen ihr Glaube. Diese Form der inneren Heimat spiegeln sie auf vielerlei Arten nach außen – unter anderem bei der Feier der Gottesdienste. Sowohl in der Kirche als auch virtuell finden Gottesdienste in Mannheim statt. Am Sonntag, 30. Januar, kann beispielsweise ab 11 Uhr ein Gottesdienst in und aus St. Antonius auf der Rheinau mitgefeiert werden. Von dort werden seit Advent 2020 wöchentlich die Sonntagsgottesdienste auch als Livestream und jetzt neu auf Bibel-TV übertragen. Nach der Feier bleibt der Gottesdienst online abrufbar auf dem Youtube-Kanal und der Internetseite der Seelsorgeeinheit Mannheim-Süd. Viele Mannheimer Kirchen sind zudem nicht nur sonntags, sondern die ganze Woche über für das persönliche Gebet geöffnet. red

