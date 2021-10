Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche

Ihr Vorgängerbau entstand im Mittelalter: Die Dreifaltigkeitskirche in Sandhofen wurde Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet. Baumeister Ludwig Franck-Marperger (Heidelberg) plante sie als eine neugotische dreischiffige Hallenkirche aus Sandsteinmauerwerk. Vor der Kirche hat eine Figur die Hand zu einem Ruf an den Mund erhoben. Die Orgel wurde 1862 von Johann Heinrich Schaefer errichtet und ist eine der wenigen Instrumente aus der Epoche der frühen deutschen Orgelromantik. Am Sonntag, 17. Oktober, 9.30 Uhr, spricht Pfarrerin Nora Keller im Gottesdienst in der Kirche. dv

