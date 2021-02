  Gottesdienst feiern – analog und digital

Sowohl in der Kirche als auch virtuell finden Gottesdienste in Mannheim statt. Am Sonntag, 31. Januar, kann beispielsweise ein TV-Gottesdienst, den das Rhein-Neckar-Fernsehen um 10 und 14 Uhr ausstrahlt, aus der evangelischen Lukaskirche auf dem Almenhof mitgefeiert werden. Ebenfalls im digitalen Raum findet um 18 Uhr ein Jugendgottesdienst unter dem Motto „Segel setzen!“ statt. Aktiv mitfeiern ist bei dem Videokonferenz-Format der katholischen Jugendkirche Samuel erwünscht. Anmeldung unter www.jugendkirche-samuel.de. Die Zugangsdaten werden an alle Angemeldeten kurz vor dem Gottesdienst verschickt. Eine Zusammenstellung aller Gottesdienstangebote gibt es auf den Internetseiten der Katholischen und Evangelischen Kirche: kathma.de und ekma.de. red