Gesundes Essen, fertig gekocht – für die ganze Woche

Die Zeiten sind für Gastronomen schwierig, doch auf hochwertiges, gesundes Essen wird gerade jetzt großer Wert gelegt. Das weiß auch Alessandro Casciano, der seit 26 Jahren in der Gastronomie tätig ist und der als „Dein Koch“ nicht nur Private Cooking, Catering und Kochkurse – momentan online – anbietet. Mit seinem Angebot „Meal Prep“ hat er sich jetzt zudem ein Standbein geschaffen, das genau den Nerv der Zeit trifft. Seine klassischen, bürgerlich-italienischen Gerichte, für die er beinahe ausschließlich Zutaten aus der Region rund um Mannheim verwendet – natürlich alle frisch und von hoher Qualität –, kocht er nun auf Vorbestellung die ganze Woche für seine Kunden.

„Das Essen kann nach der Zubereitung im Ofen direkt in den Glasbehältern, die ich extra dafür angeschafft habe, serviert werden“, sagt der Koch. Geliefert werden die Speisen vakuumiert Anfang der Woche, die Kunden haben so jeden Tag ein frisches Essen. Bei der nächsten Lieferung nimmt er die Behälter wieder mit. „So vermeide ich Müll“, sagt Alessandro, für den bewusste Nachhaltigkeit genauso wie gesunde Nahrungsmittel zu seiner Lebensphilosophie gehören. Wichtig ist ihm bei allem der persönliche Kontakt, „das ist heute sehr selten“. Niemand bucht bei ihm einfach online, sondern bestellt ganz individuell, so dass er auf spezielle Wünsche wie vegetarische oder vegane Speisen, Low Carb oder Unverträglichkeiten und mehr eingehen kann.

„Dein Koch“: hochwertiges Essen, praktisch serviert. © Casciano

„Bei mir bestellen alle Menschen – ob jung oder alt –, die zum Beispiel alleine sind, die keine Zeit zum Kochen haben oder die eine bestimmte Ernährung brauchen.“ Mit seinem Angebot hat er absolut ins Schwarze getroffen: Viele neue Kunden sind hinzugekommen, was ihn darin bestärkt, auch in Zukunft immer neue Ideen anzugehen. vmg/pr