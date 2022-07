Gemeinsam neue Abschnitte beginnen

Es sind für die Kinder und Jugendlichen wie auch für ihre Familien und Freunde wichtige Wegmarken: der Wechsel von zu Hause in die Kita, aus der Kita in die Schule und von dort aus in eine weiterführende Schule. All das sind prägende Übergänge, die die Kirchen begleiten: Als sichtbares Zeichen feiern sie Gottesdienste und laden Familien zu besonderen Feiern ein. An diesem Sonntag, 24. Juli, gibt es davon einige: So werden die Vorschulkinder der Kita Melanchthonweg um 10 Uhr in der Melanchthonkirche (Neckarstadt) verabschiedet. Und um 10.30 Uhr gibt es in der Dreifaltigkeitskirche (Sandhofen) einen Familiengottesdienst mit der Kita Elstergasse und mit Taufen. Um 11 Uhr lädt die City-Kirche Konkordien (Innenstadt) zu einem Open-Air-Familiengottesdienst ein, den das ökumenische Buga-Team mit dem Motto „bunt wie das Leben!“ mitgestaltet. Die bevorstehenden Sommerferien feiert die Matthäuskirche um 13.30 Uhr mit einem Kinder-Gottesdienst im Gemeindehaus. Ab 16 Uhr gibt es Essen mit den Eltern. Und um 17 Uhr stellen sich die Konfirmanden der Matthäusgemeinde in einem Open-Air-Gottesdienst vor – im Hof des Bach-Gymnasiums, wo sich dann ein Lagerfeuer-Mitsingen anschließt. ( dv

