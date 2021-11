Gefährliche Landstraßen

München. Auch wenn eine Fahrt auf der Landstraße als idyllisch gilt, lauern hier unterschätzte Gefahren. So kommt es bei Überhol- und Abbiege-Manövern beim Abschätzen von Entfernungen und dem Tempo anderer Fahrzeuge laut TÜV Süd immer wieder zu Fehleinschätzungen – mit schweren Folgen. Oft kämen Fahrzeuge dabei von der Fahrbahn ab, prallten mit dem Gegenverkehr zusammen oder mit einem Baum. Daher sollte nur bei einsehbarer Strecke überholt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei ist auch an das jeweilige Tempolimit zu denken. 700 Meter Sichtweite seien bei Überholmanövern nötig – so viel wie der Abstand von 14 Leitpfosten am Rand. Um genug Platz zu haben, müsse ein Auto 100 km/h fahren, um einen 60 km/h schnellen Lkw zu überholen. Das sei nur an wenigen Stellen möglich. Die gefährliche Eile lohnt meist nicht. „Im günstigsten Fall sind es nur zehn Prozent der Fahrtzeit, die man herausfährt, mithin bei einer Strecke von 20 Kilometern lediglich eineinhalb Minuten“, äußert sich TÜV Süd-Fachmann Karsten Graef. tmn