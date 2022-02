Gebete für die Menschen in der Ukraine und für den Frieden

Mit Entsetzen und Fassungslosigkeit schauen wir auf die Ukraine – und diesen Krieg mitten in Europa. Von einem Tag auf den anderen scheint die Welt eine andere zu sein. Die Menschen in der Ukraine in so großer Angst zu wissen, erschüttert zutiefst. Zu erleben, dass die internationalen diplomatischen Bemühungen den Frieden in der Ukraine nicht sichern konnten, ist bitter. Die Kampfhandlungen bedeuten entsetzliches Leid und Zerstörung. Auch in Mannheim leben Menschen, die eng mit der Ukraine verbunden sind. Das Bedürfnis nach Frieden ist groß. In Gottesdiensten, in Gebeten und im Entzünden von Kerzen in den Kirchen kann dem auf vielfältige Weise Ausdruck verliehen werden – und so die Friedensbotschaft Jesu ein Hoffnungslicht, Halt und Trost sein in dieser schweren Zeit. dv/schu/Bild: pixabay

