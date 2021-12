Friedenslicht erreicht Mannheim am Sonntag

Alle Jahre wieder tragen Pfadfinder und Pfadfinderinnen weltweit das Friedenslicht aus Betlehem in die ganze Welt. Pünktlich zum dritten Advent erreicht die kleine Flamme am Sonntag, 12. Dezember, Mannheim. Die katholische Jugendkirche Samuel auf dem Luisenring 33 ist ihre erste Station. Die Aussendungsfeier beginnt um 15 Uhr. Eine vorherige Anmeldung unter www.jugendkirche-samuel.de ist notwendig. Von dort geht die Reise für das flammende Friedenszeichen weiter. Bis 18 Uhr können weitere Kerzen in der Samuel-Kirche an ihm entzündetwerden und der Friedensfunke weitergetragen werden. Getreu dem diesjährigen Motto „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“ bringen die Gruppen des Verbandes christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder das Friedenslicht nach der Aussendungsfeier in Kirchen, Kliniken und zu weiteren Einrichtungen, die an der Bewegung teilhaben wollen. Unter anderem auch in die evangelische Epiphaniaskirche nach Feudenheim, wo das Friedenslicht am 12. Dezember von 17 bis 19 Uhr abgeholt werden kann. Es besteht an allen Ausgabestellen Maskenpflicht und ein Gefäß mit Kerze ist selbst mitzubringen. Das Friedenslicht wird seit 1986 jedes Jahr verteilt. red

