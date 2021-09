Festtag für Mannheims älteste Kirchenglocke

Im Jahr 1521, als der Papst den Kirchenbann über Martin Luther verhängte, wurde sie gegossen: Die nur 34,5 Zentimeter hohe Glocke, die Samstag vor dem Evangelischen Gemeindezentrum in Neuhermsheim hängt und erklingt, ist mit 500 Jahren die älteste Kirchenglocke Mannheims. Ihr zu Ehren feiert die Thomasgemeinde am Sonntag, 19. September, ein Glockenfest: Es beginnt um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst, bei dem ein eigens auf die „alte Dame“ komponiertes Musikstück aufgeführt wird. Beim anschließenden Sektempfang und gemütlichem Grillen unter dem Glockenturm gibt es Chormusik und eine Spielstraße für die Kleinen. Die Glocke mit einem Durchmesser von 43 Zentimetern kam übrigens versehentlich nach Mannheim. Gegossen wurde sie in der Biberacher Gießhütte in Briel, war viele Jahre Rathausglocke in Lottstetten, wurde 1942 requiriert und kam durch einen Fehler bei der Rückführung nach Mannheim, zur als hölzerne Notkirche wiederaufgebaute Konkordienkirche. Von dort zog sie 1952 mit der Holzkirche nach Neuhermsheim. Seit 2007 erklingt sie vor Gemeindezentrum. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1