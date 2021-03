Fernsehgottesdienst an Karfreitag

Die Passionszeit steuert mit dem Gründonnerstag am 1. April und der damit verbundenen Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern auf ihren Höhepunkt am Karfreitag, 2. April, zu: Der steht ganz im Zeichen der Kreuzigung Jesu Christi auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems. Die Ereignisse um den Kreuzweg Jesu greift der Mannheimer Fernsehgottesdienst zum Karfreitag aus der katholischen Kirche St. Lioba auf, den das Rhein-Neckar-Fernsehen um 10, 14 und 18 Uhr ausstrahlt. Der TV-Gottesdienst spürt dem Geschehen mittels der Perspektiven von drei Personen am Wegesrand nach: Was sie wohl dachten oder fühlten? Was weckte ihr Interesse oder hallte in ihnen nach? Gestaltet wird die Feier von Pastoralreferentin Paulina Scheffzek, Felix Mittelstädt, Pfarrer Daniel Kunz und Pfarrer Markus Miles. Für eine klangvolle Umrahmung sorgt Christopher Saile mit seiner Familie. Nach der Ausstrahlung gibt’s den Gottesdienst in der Mediathek: www.rnf.de/kirche. red (Bild: pixabay.de/Gerd Altmann)

AdUnit urban-intext1