Fallzahlen steigen

Südhessen. Die Fallzahlen sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen steigen nach Angaben der Polizei in Hessen deutlich, die Dunkelziffer wird als hoch eingeschätzt. Oft blieben die Opfer ihr Leben lang traumatisiert. Der Kampf gegen Kindesmissbrauch habe daher auch für die Region Südhessen höchste Priorität, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Der Verein Bürger und Polizei Bergstraße, die Rotary Clubs der Region sowie das Polizeipräsidium Südhessen haben die Kampagne: „Brich Dein Schweigen – Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht“ gestartet, um einen Beitrag zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der Region Südhessen zu leisten.

Nun wurde rund 1300 Hausarztpraxen in Südhessen über die Landesärztekammer Hessen ein Informationspaket in Form eines sogenannten „Sondermailings“ zur Unterstützung der Kampagne zur Verfügung gestellt. Das Motiv kann als Banner auf der Website der Praxis oder als abgedrucktes Poster in den Praxisräumen platziert werden, um auf die Kampagne und die Hilfsangebote hinzuweisen. red

