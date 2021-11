Etat-Minus von fünf Millionen

Kreis Bergstraße. Der letzte Haushaltsplan, den Karsten Krug als Kreisbeigeordneter am Montag bei der Kreistagssitzung in der Lampertheimer Pfeiffer-Halle jetzt eingebracht hat, weist ein Minus von rund 5,34 Millionen Euro auf. Wie der scheidende Kämmerer erläuterte, sei das der Fall, obwohl der Hebesatz für die Kreisumlage, die die Kommunen an den Kreis überweisen müssen, um einen Prozentpunkt erhöht werden soll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Hätten wir den noch verbliebenen Fehlbedarf ebenfalls über eine Kreisumlagenerhöhung ausgeglichen, wäre eine Steigerung der Kreisumlage um 2,2 Prozentpunkte die Folge gewesen“, skizzierte Krug. Dieses hätte jedoch nach seiner Einschätzung die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen „unvertretbar stark belastet“.

Rückgriff auf Rücklagen

Als einen Grund für das negative Ergebnis nannte Krug die gestiegene Umlage für den Landeswohlfahrtsverband, die der Kreis bezahlen muss. Der scheidende Finanzdezernent geht aber davon aus, dass der Etat grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Dies sei aber nur über den Ausgleich im Ergebnishaushalt „mit Rückgriff auf vorhandene Ergebnisrücklagen und im Finanzhaushalt mit einem Rückgriff auf die noch vorhandene Liquidität“ möglich – und dies wiederum nur dank der guten Abschlüsse im Vorjahr. Der Kreistag wird in seiner Sitzung im Dezember über den Haushalt beraten.