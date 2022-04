Eröffnungsgottesdienst in Mannheims erster Ökumenekirche

Die erste Ökumenekirche Mannheims wird am Sonntag, 3. April, um 15 Uhr in St. Pius in Neuostheim von Dekan Karl Jung für die katholische Kirche Mannheim und seinem evangelischen Kollegen Dekan Ralph Hartmann feierlich eröffnet. Nach der umfangreichen Umbauphase hat sich das Gotteshaus in der Holbeinstraße deutlich verändert. Das Kircheninnere ist von beiden Konfessionen gemeinsam umgestaltet worden. Erlebbar sind die Gottesdienste nun in einem Raum, der die unterschiedlichen Riten – katholisch, evangelisch, ostkirchlich-byzantinisch – berücksichtigt und ökumenisch Verbindendes in den Mittelpunkt rückt. Da die Platzanzahl für Besucher des Eröffnungsgottesdienstes deutlich begrenzt ist, kann dieser auch im Livestream (https://t1p.de/StPiusMannheim) mitverfolgt werden. schu/dv/

