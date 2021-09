Eröffnung der Interkulturellen Woche

Das Motto der Interkulturellen Woche lautet „#offen geht“. Sie wird mit einem interkulturell-ökumenischen Gottesdienst am Tag der Bundestagswahl, Sonntag, 26. September, und ermutigt dazu, für die Grundwerte der Gesellschaft einzutreten: Um 11 Uhr kommen beim Gottesdienst im Interkulturellen Kirchenzentrum in der Friedenskirche in der Traitteurstraße 50 mehr als sechs internationale Gemeinden anderer Sprache und Herkunft zusammen. Auch Diakonie und Caritas wirken bei diesem Gottesdienst mit. Sie laden zu einem Miteinander ein, bei dem Menschen unterschiedlicher Kulturen und Glaubenstraditionen sich öffnen, füreinander da sind und gemeinsam feiern. red

