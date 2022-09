Einig beim Lärmschutz

Kreis Bergstraße. Wie berichtet will die Deutsche Bahn ab Juli 2024 die Riedbahnstrecke grundlegend sanieren. Vertreter des Kreises Bergstraße möchten, dass die Streckensanierung als Chance genutzt wird: „Neben der Sanierung der technischen Anlagen und Bahnhöfe bieten die vorgesehenen Arbeiten die Möglichkeit, den dringend benötigten Lärmschutz an dieser Bestandsstrecke anzupassen“, erklärte Landrat Christian Engelhardt (CDU) nach einem Treffen mit den Bürgermeistern der Anrainer-Kommunen am Freitag. Alle seien sich einig, dass der Ausbau des Lärmschutzes in diesem Bereich im Rahmen der parlamentarischen Befassung mit der ICE-Neubaustrecke als ergänzende Maßnahme finanziert werden soll. red

