Einhausen sucht nach Möglichkeiten für eine Öffnung des Hallenbads

Einhausen. Wirft man einen Blick durch die Scheiben des Hallenbades, scheint alles bereit für den Schwimmspaß. Das Wasser ist wieder eingelassen. Die Temperatur von 29,5 Grad wäre für viele Badefreunde genau das Richtige an diesen doch eher kühlen Frühlingstagen. „Technisch sind wir bereit für eine Öffnung in der kommenden Woche“, sagt der zuständige Abteilungsleiter Stefan Grimm. Wann es soweit ist, hängt aber von der Corona-Lage ab. Solange die Regelungen der Bundesnotbremse für eine Inzidenz über 100 im Kreis gelten, ist ein regulärer Betrieb auch unter Beachtung der Konktaktbeschränkungen ohnehin nicht erlaubt.

Vorschlag: Vermietung an Familien

Bleibt die Frage, ob es andere Möglichkeiten gibt. Uwe Stellmann (CDU) brachte bei der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschusses (BUG) am Dienstag die Idee ein, das Bad komplett stundenweise an Familien zu vermieten. Über ähnliche Modellprojekte hatte die ARD kürzlich berichtet. In Meisenheim und Bad-Kreuznach (Rheinland-Pfalz) überlässt beispielsweise eine Schwimmschule seit dem 9. April komplette Hallenbäder für 75 Euro pro Stunde an Badefreunde.

Wie viele Personen dann in die Einrichtung dürfen, richtet sich nach dem jeweils aktuellen Kontaktbeschränkungen. Das Angebot werde so gut angenommen, dass man es bis zum 5. Juni verlängert habe und eventuell sogar bis zu den rheinland-pfälzischen Sommerferien ausweiten werde, heißt es auf der Webseite des privaten Anbieters.

Auch in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gab es laut ARD Mitte April ähnliche Angebote, bei denen ganze Hallenbäder gemietet werden können. Für die jeweiligen Betreiber ist das jedoch auch mit erheblichem Aufwand verbunden.

„Nach jeder Nutzung muss die komplette Einrichtung desinfiziert werden“, sagt Stefan Grimm auf Nachfrage dieser Zeitung. Ob und unter welchen Bedingungen man ein solches oder ein anderes Öffnungskonzept in Erwägung ziehen kann, darüber werde man sich jetzt schnell Gedanken machen, erläuterte Bürgermeister Helmut Glanzner bei der Ausschusssitzung am Dienstag. Eine entscheidende Rolle wird unter anderem die Entwicklung der Inzidenz im Kreis Bergstraße spielen.

Aber auch die Frage, ob vollständig geimpfte und von Covid-19 genesene Personen in absehbarer Zeit wieder das Hallenbad uneingeschränkt werden nutzen können, wird auf die Gemeinde absehbar zukommen. Schließlich sind seit dem vergangenen Sonntag für mehr als zehn Millionen Betroffene in Deutschland die Corona-Einschränkungen gelockert.

Für diese entfallen seitdem Test- und Quarantänepflichten – und sie dürfen sich wieder mit mehr Menschen treffen als bisher. Viele ältere Menschen haben mittlerweile bereits ihre zweite Impfdosis erhalten. Und die kleine, aber feine Freizeiteinrichtung im Ortsmittelpunkt ist gerade bei Senioren besonders beliebt.

Das Hallenbad in Einhausen ist bereits seit November für den öffentlichen Betrieb geschlossen. Lediglich Schulklassen durften das Becken zunächst noch aufsuchen. Doch da schon Ende 2020 nur ganz wenige Kinder an dem Schwimmunterricht teilgenommen hatten, wurde die Einrichtung vorerst komplett stillgelegt. Das Wasser im acht mal 16,66 Meter großen Pool wurde vorübergehend abgelassen – insgesamt 240 000 Liter. Den Leerstand nutzte die Gemeinde, um einen Großteil der jährlichen Generalreinigung und anstehende Renovierungsarbeiten vorzuziehen.

Sommerpause verkürzen

Normalerweise werden diese notwendigen Erhaltungsmaßnahmen im Hallenbad während der Sommerferien durchgeführt. Jetzt plant man im Rathaus – sobald die Corona-Entwicklung eine irgendwie geartete Öffnung wieder zulässt – die Sommerpause auf ein Minimum zu reduzieren.