Diese Woche saß ich mit Kolleginnen und Kollegen in der Bahnhofsmission Mannheim zusammen – und es ging um Weihnachten. Weihnachten? Im September schon?

Nun ja, wir treffen uns jedes Jahr gleich am ersten Tag nach den Sommerferien und beginnen die Planungen für die Krippeneröffnungsfeier am ersten Adventsmontag in der Halle des Hauptbahnhofs. Als wir so über das diesjährige Weihnachtsfest nachdachten – im Hinterkopf natürlich, dass wir 2020 ja gar keine Weihnachtsgottesdienste feiern konnten – und fast krampfhaft ein passendes Thema suchten, das nicht unbedingt etwas mit Corona zu tun haben sollte, kam uns plötzlich die Idee: „Einfach Weihnachten“.

Und so ist es auch: Brauchen wir wirklich für alles ein eigenes Thema? Ist Weihnachten – die Geburt Jesu – nicht Thema genug? Sollte uns das Wunder, dass da am Heiligen Abend entstanden ist, nicht zu genüge begeistern? Vielleicht schütteln jetzt viele von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, den Kopf und denken, warum ich hier jetzt schon so ausführlich über Weihnachten schreiben kann.

Segen holen und sein

Nun, es geht mir weniger um Weihnachten an sich als um unser Leben. Wir haben in den vergangenen eineinhalb Jahren viel durchmachen, uns zurückhalten und begrenzen müssen. Wir haben selbst oder mit anderen leiden müssen, haben unter Umständen liebe Verwandte und Freunde verloren. Das ist schlimm und kann auch nicht gutgeredet werden.

Ich sehe da ein (kleines?) Licht am Ende des Tunnels, dass es nun wieder aufwärts geht, dass wir wieder in eine gewisse Normalität zurückkehren können, dass wir wieder mehr miteinander machen können. Neues Leben – auch irgendwie eine Anspielung auf die Zeit nach Corona. Mir haben durch diese schwierige Zeit mein Glaube an das Gute, meine Freunde und viele Begegnungen – wenn auch nur online – geholfen. Ja, wir sind noch nicht ganz überm Berg, aber ich vertraue fest darauf, dass wir gemeinsam auch den Rest auch noch schaffen werden. Ein Optimist auf ganzer Linie!

Besonders denke ich an diesem Wochenende an unsere vielen Schulanfänger. Schön, dass sie auch mit Gottesdiensten ihren neuen Lebensabschnitt in der Schule beginnen werden. Viele Menschen bereiten diese Feiern akribisch und Corona-konform vor – ein großes Dankeschön für ihren Einsatz.

Den Schulbeginn unter den Segen Gottes zu stellen, finde ich eine großartige Sache. Der Begriff Segen wird abgeleitet vom lateinischen Wort benedicere – bene ( auf Deutsch: gut) und dicere (sagen) – in etwa also von jemandem gut sprechen, jemanden loben oder preisen. Ich finde immer wieder wichtig, dass wir unser Leben unter den Segen Gottes stellen, uns segnen lassen und auch ein Segen für andere sind. Auch den Schülerinnen und Schülern, die schon am Montag wieder ran mussten, wünsche ich Gottes Segen fürs neue Schuljahr.

Übrigens: Wenn Sie mal Segen brauchen sollten (und das kann öfter der Fall sein, als man denkt und hilfreich sein), dann geht das ganz schnell: Geben Sie in Ihrem Internetbrowser segen.jetzt ein und lassen Sie sich überraschen. Eine tolle Aktion, an der sich mehr als 20 evangelische Landeskirchen, katholische Bistümer und weitere christliche Organisationen beteiligen. Probieren Sie es mal aus!

Jörg Riebold

Diakon, Mannheim