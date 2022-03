Ein weiterer Todesfall gemeldet

Bergstraße. Im Kreis Bergstraße musste am Mittwoch der Tod einer 85 Jahre alten Person im Zusammenhang mit Covid-19 vermeldet werden. Außerdem gab es 308 Neuinfektionen. Im Verbreitungsgebiet des „SHM“ wurden folgende Fallzahlen ermittelt:

Lampertheim: 26

Viernheim: 39

Bürstadt: 14

Biblis: 9

Groß-Rohrheim: 2

Inzidenz: Die Inzidenz im Kreis Bergstraße lag am Mittwoch, 16. März, laut RKI bei 1260,8.

Krankenhaus: Stand Dienstag. 15. März, befanden sich 35 Personen mit positiver PCR-Testung in stationärer Betreuung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung. Der Altersdurchschnitt Bergsträßer Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern beträgt rund 75 Jahre.

Hospitalisierungsinzidenz in Hessen am Dienstag, 15. März: 6,39.

Belegte Intensivbetten: 175. kur