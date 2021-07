Ein Tag voller Musik

Seit 1. Januar ist sie Kantorin in Mannheims größter evangelischen Gemeinde. Jetzt endlich kann Beate Rux-Voss feierlich in ihren Dienst eingeführt werden: Den Gottesdienst am Sonntag, 18. Juli, 10 Uhr, auf der Wiese an der Melanchthonkirche (Neckarstadt) gestalten Dekan Ralph Hartmann, Pfarrerin Laura-Maria Knittel und Landeskantor Johannes Michel. Um 17 Uhr beginnt das Kindersingspiel „Die 3 Kater in London“, um 18.30 Uhr das Konzert von PopChor und der Irish Folk Band. Um 19 und um 20.30 Uhr gibt es die keltische Messe „Das Licht in unsren Herzen“ von Peter Reulein zu hören. (Bild: Gudrun Jäger)

