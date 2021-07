Ein Sommer voller Predigtreihen

Sie gehören in evangelischen Gemeinden zu den Sommerwochen wie die Sonne und die Ferien: Predigtreihen, die dazu einladen, ein Thema aus vielen Perspektiven zu betrachten und die Gedanken unterschiedlicher Personen zu hören. Bis in den September hinein geht es um die Kraft der Umarmungen, Hoffnunghamstern, Nachhaltigkeitsziele und das Lukas-Evangelium. Am Sonntag, 1. August predigt Dekan Ralph Hartmann in der CityKirche Konkordien über das Thema „In der Schwachheit mächtig sein“, im Gemeindezentrum Vogelstang geht es mit Vikarin Dorothea Schulz auf „Hoffnungsreise“. In der Melanchthonkirche spricht Pfarrer Maximilian Heßlein über „menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ und in der Epiphaniaskirche predigt Pfarrerin Dorothee Löhr „Von den Anfängen“. dv

